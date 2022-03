Caro prezzi, a Trieste le bollette aumentano del 27% in un anno: il report di febbraio 2020

I prezzi a Trieste aumentano del 6,7% rispetto al febbraio del 2021, mentre in confronto al gennaio appena passato la variazione è del +0,8%. Il dato arriva dall’indice dei prezzi al consumo del febbraio 2022, elaborato dal Comune su dati Istat. Gli aumenti più evidenti si registrano alla voce ”abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili”, un consistente +27% rispetto all’anno precedente e un +2,5% in un mese.

Variazioni in un anno

Su base annuale troviamo aumenti rilevanti anche per i prodotti alimentari e bevande analcoliche (+5,1% in un anno), i mobili e articoli per la casa (+4,3%), i trasporti (+11,6% in un anno e +2,2% in un mese) e le spese per la salute (+2,2%). I servizi ricettivi e di ristorazione sono aumentati del 6,7%, ma rispetto a gennaio sono diminuiti del 2,2%, probabilmente a causa dei repentini e tragici sviluppi geopolitici. Calano invece i prezzi delle comunicazioni (-2,7%).

Variazioni in un mese

Parlando dei rincari mensili si segnala un +4,9% sui I carburanti e lubrificanti per mezzi privati, un +3,3% per il trasporto aereo mentre i prezzi del trasporto su rotaie calano del 2,5%. Tra gli alimentari cresce principalmente il costo di vegetali, oli e grassi (+1,9%). Tra gli altri beni il dato mensile più consistente riguarda gli articoli da giardinaggio, le piante e I fiori (+13%), seguito dalla voce gioielleria e orologeria (+8,3%), mentre I prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto aumentano del 3,7%. Significativo il dato specifico dei servizi di alloggio (-9,8% in un mese).