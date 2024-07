TRIESTE - Confermata Federica Seganti alla guida di Friulia. E' stato rinnovato il consiglio d'amministrazione della finanziaria regionale. L'individuazione dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione si è conclusa con l'elezione, oltre che del presidente uscente Federica Seganti, di Barbara Bortolussi, Luisa De Marco, Paolo Santin e Renzo Chervatin, quest'ultimo eletto in rappresentanza della lista di minoranza. “A nome di tutti i colleghi del consiglio di amministrazione di Friulia, ringrazio gli azionisti e in particolare la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per la fiducia che hanno voluto accordarci. La nomina ci offre l’opportunità di poter continuare a lavorare al fianco delle imprese e degli operatori economici della Regione proseguendo lungo il percorso intrapreso in questi anni e confermando il ruolo centrale della finanziaria regionale e dei suoi esperti a sostengo del tessuto economico del territorio. Assieme potremo ideare progetti e iniziative strategiche sempre più innovative che possano contribuire fattivamente allo sviluppo e alla competitività delle nostre imprese”, ha commentato la Presidente Seganti confermata alla guida della finanziaria regionale. Lo scorso 18 aprile era arrivato il parere favorevole all'unanimità dalla giunta per le nomine, presieduta dal vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini, alle proposte di designazione arrivate dalla Giunta Fedriga, tramite gli assessori Barbara Zilli e Cristina Amirante, di Mario Trampus a presidente del Comitato regionale per le comunicazioni, di Federica Seganti come presidente del consiglio di amministrazione di Friulia, di Simone Bortolotti alla presidenza di Friuli Venezia Giulia Strade e di Franco Baritussio al vertice di Fvg Energia. Tra questioni calde da affrontare nell'immediato quella relativa alla Tirso, con la finanziaria che ha deciso di mettere in vendita le sue quote dell'industria tessile.