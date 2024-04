Vini del Collio, il consorzio di tutela festeggia i sessant'anni di attività al Vinitaly

GORIZIA - Festeggia i 60 anni il consorzio di tutela dei vini del Collio e lo fa in una delle kermesse fieristiche più importanti al mondo, ossia Vinitaly che si terrà a Verona dal 14 al 17 aprile. Un traguardo importante per la denominazione che conferma la dedizione dei produttori nei confronti della viticoltura del territorio, che nel corso dei decenni hanno lavorato per organizzare attività a livello nazionale e internazionale di promozione e valorizzazione di questi luoghi ricchi di storia, di tradizione e vocati alla qualità in campo enologico.

“Vinitaly è sempre un momento ricco di impegni e di emozioni - ha affermato Lavinia Zamaro, direttrice del consorzio - e quest’anno poi per noi è particolarmente sentito visto che apre le danze ai festeggiamenti dei 60 anni del nostro consorzio, costituito il 31 maggio 1964. Esattamente il 31 maggio 2024 poi si terrà un evento esclusivo, che coinvolgerà, tra gli altri, alcuni dei protagonisti storici della Denominazione e celebrerà questo importante traguardo di impegno e valorizzazione della viticoltura e del territorio”. Tra gli appuntamenti previsti all’interno della fiera, presso lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia, martedì 16 aprile, alle 11.30 è prevista una masterclass dal titolo “La longevità del Collio: evoluzioni del Collio Bianco nel tempo”. Infine David Buzzinelli, presidente del consorzio, ha ricordato Marco Felluga, recentemente scomparso: “E' stato uno dei padri del vino friulano e del Collio, in vero pioniere a cui tutti noi e le generazioni future devono molto. Lo ricorderemo sempre con grande affetto e profonda stima”.