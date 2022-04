Riparte la stagione delle crociere, Costa punta sempre di più su Trieste

La stagione 2022 di Costa Crociere a Trieste è partita oggi con il primo scalo di Costa Deliziosa. La nave della compagnia italiana è arrivata in porto stamattina, alle 9 circa, per una minicrociera di tre giorni che visiterà anche Spalato e Bari. In totale, gli scali Costa a Trieste nel 2022 saranno 37, in linea con quelli del 2021. Costa Deliziosa tornerà a Trieste il 24 maggio, sempre nell’ambito di una minicrociera, questa volta di 4 giorni, diretta a Zara, Cattaro (Montenegro) e Bari. Si tratterà di una ulteriore anticipazione dell’estate, in cui la protagonista sarà la Costa Luminosa, gemella di Costa Deliziosa.

Dal 5 giugno al 6 novembre, Costa Luminosa sarà a Trieste tutte le domeniche, dalle 8 alle 17, per crociere di una settimana che visiteranno Dubrovnik/Ragusa (Croazia), Cattaro, Argostoli (Cefalonia), Corfù, Brindisi, e Zara oppure Spalato, a seconda delle settimane. Dal 15 ottobre sino a fine anno, ogni sabato dalle 9 alle 17, tornerà Costa Deliziosa, che proporrà crociere di una settimana a Spalato, Cattaro, Katakolon (Grecia), Atene e Bari.