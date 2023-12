In Fvg occupazione in calo nei primi mesi del 2023

TRIESTE - Diminuisce l'occupazione in Friuli Venezia Giulia: la flessione rilevata fa seguito a una fase di rallentamento tendenziale iniziata nell’ultima parte del 2022 (-0,5% nel terzo trimestre, -1,7% nel quarto), dopo un forte incremento registrato nel primo semestre. Il terzo trimestre del 2023, comunque, ha interrotto questa dinamica (segnando +0,2% rispetto al terzo trimestre 2022). Lo evidenzia il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat.

I dati

Nei primi nove mesi del 2023 il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia è pari in media a 518.700 unità, 4.700 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-0,9%). La flessione rilevata fa seguito a una fase di rallentamento tendenziale dell’occupazione, iniziata nell’ultima parte del 2022 (-0,5% nel terzo trimestre, -1,7% nel quarto), dopo un forte incremento registrato nel primo semestre. Il terzo trimestre del 2023, comunque, ha interrotto questa dinamica (segnando +0,2% rispetto al terzo trimestre 2022). La diminuzione del 2023 ha riguardato in egual misura sia la componente maschile (-1,2%), sia quella femminile (-0,5%). La variazione negativa si è, invece, concentrata nell’ambito dell’occupazione dipendente (-6.900 unità, pari a -1,6%); tra i settori risulta più colpita l’industria (-7.100 unità, -5,4%), sono stabili le costruzioni. Nel terziario, invece, la contrazione registrata del raggruppamento che include commercio, alberghi e ristoranti (-4.300 unità) è stata compensata dalla variazione di segno opposto delle altre attività dei servizi (+6.100 unità). Il tasso di occupazione regionale (calcolato nella fascia di età compresa tra 15 e 64 anni) nel terzo trimestre di quest’anno si è attestato al 68,3% (75% per i maschi contro il 61,4% delle femmine). Pur mantenendosi su un valore piuttosto elevato, il tasso di occupazione del Friuli Venezia Giulia è il più basso del Nordest (nelle altre tre regioni supera il 70%).

Meno persone disoccupate e più inattive

Anche il numero di persone in cerca di occupazione risulta in sensibile calo nel 2023 (-1.800 unità rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente, pari a -6,5%). Tale diminuzione ha riguardato soprattutto la componente maschile (-1.100 unità), mentre è rimasto pressoché invariato il numero delle donne disoccupate. Il tasso di disoccupazione regionale nel terzo trimestre del 2023 è pari al 4,8% (5,4% per le donne, 4,4% per gli uomini). Alla contemporanea riduzione del numero degli occupati e delle persone in cerca di lavoro si è accompagnato un aumento del numero degli inattivi (+1.100 unità nella fascia di età 15-64 anni nella media dei primi nove mesi del 2023). Tra questi si incrementano le componenti di persone non vicine e non disponibili al lavoro (+4.300 unità), perché già in pensione, oppure sono studenti, invalidi, ecc.

