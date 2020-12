Despar, cambio al vertice: Harald Antley è il nuovo presidente

Il prossimo 31 dicembre Rudolf Staudinger lascerà la presidenza di Aspiag Service Despar Nordest, la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar nel Triveneto ed Emilia Romagna. Da 36 anni in SPAR - di cui 20 nel ruolo di Presidente di Aspiag Service, da 18 anni nel Consiglio di Amministrazione della capogruppo in Austria, presidente delle società in Slovenia, Ungheria e Croazia - Staudinger rimette gli incarichi a seguito della norma statutaria che prevede l’uscita obbligatoria a 65 anni dal business operativo ed è stato nominato consigliere dell’organo di sorveglianza del Gruppo. A succedergli nel ruolo di Presidente in Aspiag Service è Harald Antley, che entra in carica il primo gennaio 2021. “Rudolf Staudinger - ha dichiarato il futuro presidente Harald Antley - ha portato con grande visione Aspiag Service a diventare un’importante azienda per l’economia del Nord Italia. Al presidente Staudinger vanno i ringraziamenti di tutta la società e di tutti i colleghi, oltre ottomila persone che da lui sono state guidate dall’inizio del nuovo millennio fino a oggi”. Harald Antley subentra a Staudinger nella gestione della società italiana del Gruppo, una nomina che garantisce continuità: Antley, infatti, da 23 anni fa parte del CDA di Aspiag Service e ha guidato acquisti, logistica e produzione.

A succedere a Staudinger come Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo SPAR e come Presidente delle società Spar in Slovenia, Croazia e Ungheria è stato nominato Paul Klotz: consigliere di Amministrazione di Aspiag Service dal 1996, Presidente di Despar Italia, Klotz mantiene gli attuali ruoli ed entra a far parte dal gennaio 2021 del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo SPAR, diventando Presidente dei CDA delle società in Slovenia, Croazia e Ungheria. “Ringrazio i soci e il presidente Staudinger per la fiducia nei miei confronti: sono onorato di essere stato scelto per ricoprire questi incarichi internazionali e al contempo mantenere un forte e diretto legame con l’Italia. L’obiettivo è quello di contribuire a sviluppare una sinergica visione d’insieme per un gruppo che oggi ha raggiunto un fatturato il 15 miliardi di euro, è presente in 5 Paesi e conta 85mila dipendenti”.

“Il cambio di governance per limiti di età - ha dichiarato il presidente uscente Rudolf Staudinger - rappresenta una grande ricchezza per l’intero Gruppo SPAR. E’ una norma che consente di garantire la continuità in azienda e di avere chiaro l’obiettivo di lavorare in squadra e sono orgoglioso che i miei colleghi Harald Antley e Paul Klotz vadano a ricoprire i ruoli che mi sono appartenuti. A loro auguro il miglior successo, già sapendo che sono garanzia di concreto, solido e armonico sviluppo. E’ stata per me un’esperienza unica lavorare in Italia e partecipare allo sviluppo dell’azienda e dei territori: il mio ringraziamento va a tutte le persone che in questi anni hanno condiviso con me un pezzo di questo affascinante percorso. Lascio nelle mani del presidente Antley e del suo consiglio di amministrazione, con Paul Klotz e Francesco Montalvo - ha concluso Staudinger - una società forte e pronta ad evolversi nel segno della continuità”.

Nei vent’anni di presidenza di Staudinger, Aspiag Service - concessionaria del marchio Despar per Triveneto ed Emilia Romagna - ha più che raddoppiato il fatturato, passando da 825 a 1.925 milioni di euro, duplicando il numero di dipendenti, da 4.073 agli attuali 8.236.