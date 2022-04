Il benessere è di casa tra San Vito e Scorcola, stazione e San Giacomo le zone più povere

I ricchi preferiscono vivere nei rioni di San Vito e Scorcola mentre chi dichiara di meno abita tra la stazione ferroviaria e San Giacomo. A Trieste le grandi differenze tra ciò che è visibile e le realtà nascoste emergono anche nello studio diffuso dall'Ires Fvg e curato dal ricercatore Alessandro Russo che ha analizzato, su dati del ministero dell'Economia, la situazione delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021. I numeri parlano chiaro e raccontano di un Friuli Venezia Giulia settimo in classifica (con circa un milione e 166 mila contribuenti (su un milione e 215 mila abitanti ndr). Allargando la visuale e analizzando le province nel Triveneto, Trieste con i suoi 23.376 euro di reddito medio si piazza al secondo posto, subito dietro Bolzano. Se nella speciale classifica provinciale il capoluogo regionale si colloca all'ottavo posto (prima provincia in Fvg), rimpicciolendo la mappa ad un livello municipale ecco che il trono va ancora a Moruzzo.

La classifica tra comuni, Duino Aurisina terzo

Il comune dove risiede la Udine ricca conduce ormai da tempo la classifica in regione; a ruota troviamo Pagnacco (sempre alle porte di Udine) mentre la novità è rappresentata dal comune di Duino-Aurisina/Devin Nabrezina che conquista il terzo posto. "In questi ultimi anni il comune ha attratto un buon numero di persone che hanno comprato casa qui - ha dichiarato la sindaca Daniela Pallotta -, persone che cercano il benessere in una zona verde, lontano dalla città. Credo che il risultato, oltre alla presenza di buoni redditi, sia da attribuire anche a questo". Sulla situazione generale pesa anche la riduzione del numero dei contribuenti. In Fvg il calo registrato nel 2021 è stato di quasi 9000 dichiarazioni rispetto a quelle presentate nell'anno precedente. "Riflettono la situazione di emergenza sanitaria - così Russo - che ha avuto pesanti ripercussioni anche sulle attività produttive. La riduzione riscontrata ha infatti riguardato principalmente i lavoratori dipendenti, diminuiti dell’1,6% in un anno mentre i pensionati sono 600 in più".

Le fasce di reddito: in 6200 dichiarano più di 120 mila euro

"È anche interessante - continua lo studio - notare che il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente. In Fvg, in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati; tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a quasi il 90% (19.296 euro contro 21.651)". Se analizziamo invece la classifica in base al reddito complessivo troviamo una situazione legata principalmente alla fascia tra 15 e 26 mila euro (il 33 per cento, circa 310 mila dichiarazioni), con il 26 per cento tra i 26 e i 55 mila euro (230 mila dichiarazioni) mentre quasi il 40 per cento si colloca al di sotto dei 15 mila euro di reddito (complessivamente circa 350 mila persone). Sono solo 6221 le persone che dichiarano un reddito imponibile superiore ai 120 mila euro (pari allo 0,7 per cento a livello regionale).

I reddti per zone della città

I ricchi quindi continuano a vivere in comuni come quelli menzionati nel podio (seguiti da Campoformido e Udine e Sgonico, solo per citare alcuni esempi) mentre nelle ultime posizioni ecco che si piazzano municipi delle Valli del Natisone (Drenchia, Grimacco, Savogna e Stergna, ma anche San Floriano del Collio). Per i comuni di grandi dimensioni, infine, sono disponibili anche le informazioni reddituali in base al Codice di avviamento postale e a Trieste l'analisi è particolarmente interessante. Oltre a San Vito e alla zona della stazione, i numeri interessanti sono anche quelli relativi alla zona di via Romagna, via Commerciale e la zona a ridosso dell'Università (tra Scorcola e Cologna, al secondo posto con 34.097 euro di reddito medio), e l'area di Barcola (con 31.531 euro di media). La parte bassa della classifica invece riguarda il rione di San Giacomo (con 18.586 euro di media è al penultimo posto) mentre in terzultima e quartultima posizione troviamo rispettivamente Ponziana e l'accoppiata Borgo San Sergio-Valmaura.