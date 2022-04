Fedriga: "Sono favorevole ai rigassificatori offshore"

"Sono favorevole ai rigassificatori, dipende dove si fanno, non può essere sì o no in una battaglia di fazioni e tifoserie. I rigassificatori offshore sono una delle strade più percorribili, perché sono distanti e quindi più sicuri, hanno un bassissimo impatto ambientale e paesaggistico a differenza di quelli a terra come poteva essere a Trieste, una soluzione che aveva un grave impatto economico, bloccando in parte l'attività portuale". lo ha dichiarato il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga a margine di una conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla guerra in Ucraina e la dipendenza energetica dalla Russia.

Dobbiamo trovare fonti alternative di approvvigionamento energetico e di gas nazionali - ha spiegato Fedriga -. Non possiamo essere dipendenti per il 45% da un paese, dobbiamo differenziare e avere il coraggio di creare fonti di approvvigionamento energetico e di gas nazionali. Penso soprattutto all'estrazione del gas dal mare Adriatico, che ha avuto un blocco negli anni per scelte di carattere politico, quando al contempo altri paesi che si affacciano sull'adriatico fanno questa estrazione".

Il presidente si è poi dichiarato possibilista anche per il nucleare: "Voglio ricordare che per quanto riguarda il nucleare, delle sperimentazioni che alcuni pensavano impossibili da portare a termine come quelli della fusione in Inghilterra, cambiano totalmente la prospettiva di utilizzo del nucleare, con una grande risposta energetica e senza produrre scorie. Vediamo come va avanti questa sperimentazione ma chiudere ideologicamente a qualsiasi prospettiva sul nucleare indipendentemente da quanto la scienza ci mette a disposizione è sbagliato. Valutiamo rispetto ai risultati che avremo".