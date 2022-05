Fedriga: "Disponibile a nave gassiera a 24 chilometri dalla costa"

"Abbiamo dato la disponibilità per una nave gassiera offshore" ha dichiarato ieri il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga a margine di un incontro stampa, specificando che "si parla di 24 chilometri dalla costa, quindi con impatto zero anche dal punto di vista paesaggistico".

"Non vogliamo il rigassificatore a tutti i costi - ha comunque precisato il presidente parlando di "disponibilità di fare off-shore in Friuli Venezia Giulia abbiamo per dimostrare che i territori non dicono 'sì abbiamo bisogno di energia, ma sempre nei giardini degli altri'", anche se "la politica energetica è nazionale, dunque il Governo potrebbe individuare interventi più rapidi da un'altra parte". Per Fedriga "è importante che l'energia arrivi per il nostro sistema produttivo quindi per garantire il lavoro nel nostro Paese".