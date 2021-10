Gruppo Boldarino acquisisce Risparmionetto.it, leader in Fvg nella vendita di servizi scontati online

Acquisizione strategica del Gruppo Boldarino che continua il percorso di crescita pianificato fino al 2026. Il Gruppo Boldarino, società operante nel settore degli investimenti, compie un passo strategico. Ha da poco infatti acquisito la società Rn Srl, proprietaria di Comunicazionecrossmediale.it e di Risparmionetto.it, leader in Friuli Venezia Giulia nella vendita di servizi scontati online.

Risparmionetto.it è un sito web e app e-commerce finalizzato alla vendita a privati di coupon per una grande varietà di servizi offerti dalle migliori attività del territorio. Oggi, Risparmionetto.it è una consolidata community online di acquisto collettivo costituita da oltre 50.000 utenti e attività commerciali che offrono promozioni esclusive dei propri servizi e del territorio.

L’acquisizione

Con questa acquisizione, il Gruppo Boldarino mira a rafforzare significativamente le basi e la clientela per il lancio della startup innovativa, Sharin’app, alla quale sta dedicando gran parte delle risorse. Si tratta di una piattaforma che coniugherà in un unico spazio la vendita e acquisto di prodotti nuovi, usati e offerte commerciali del territorio locale, completa anche di funzioni da vero e proprio social network.

Il Gruppo Boldarino inoltre ha pianificato altri importanti investimenti previsti nel 2022 ed ha aperto il capitale di Sharin’App anche a finanziatori esterni che vogliono partecipare alla crescita della startup.

Offerta a 360°

L’acquisizione di Risparmionetto.it da parte del Gruppo è in linea con la strategia di espansione, che ha come obiettivo quello di fornire nuove opportunità ai propri utenti tramite l’ampliamento della propria offerta a 360° nel mondo dell’e-commerce in risposta ad un mercato in sempre più rapida evoluzione.

A questo scopo, l’attuale piattaforma software di Risparmionetto verrà sostituita da una nuova tecnologia basata su algoritmi innovativi e Intelligenza Artificiale, che permetterà l’espansione capillare nel territorio. Verrà integrato anche un modulo e-commerce dedicato alla vendita di prodotti: le attività commerciali aderenti potranno vendere direttamente i propri prodotti con facilità considerato che la logistica verrà gestita autonomamente dal sistema.

«Il nostro obiettivo - spiega il Ceo Michael Boldarino – è quello di portare Risparmionetto in tutto il nord Italia attraverso importanti investimenti ed un upgrade delle applicazioni e del portale desktop. Inoltre prevediamo altre acquisizioni al fine di permettere a Sharin’App di crescere esponenzialmente».

Opportunità di lavoro

Al fine di permettere l’espansione del Gruppo, sono iniziate le selezioni di nuovo personale. Si ricercano programmatori, sviluppatori, direttore creativo, direttore commerciale, impiegati/e amministrativi e di segreteria. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito www.gruppoboldarino.com