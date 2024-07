Immobiliare, è Trieste la più ricercata dagli stranieri

TRIESTE - Il mercato immobiliare in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre 2024 continua a mostrare segni di dinamismo sul fronte delle richieste da parte dei cittadini internazionali. Secondo l’ultimo report del portale immobiliare Gate-away.com, sempre più austriaci, americani, tedeschi decidono di acquistare una casa in Fvg attratti dal patrimonio culturale e dalla bellezza paesaggistica della regione. In base ai dati del report del primo semestre 2024 tra le province è quella di Trieste la più ricercata con un 41,98 per cento di richieste di periodo. Segue Udine con il 35,88 per cento, Pordenone con il 13,74 per cento e Gorizia con l’8,4 per cento. Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Trieste (TS) con il 33,59 per cdnto del totale delle richieste, seguita da Fiume Veneto, Lignano Sabbiadoro e Duino Aurisina.

Il maggiore interesse arriva dai cittadini austriaci con un 15.27 per cento sul totale delle richieste. A seguire troviamo gli Usa con il 13,74 per cento delle preferenze, l’Ungheria con il 12,21 per cento, la Germania con l’11,45 èer cento di richieste. Il risultato migliore in termini di rialzo rispetto allo stesso periodo del 2023 lo ottiene l’Ungheria con un incremento del 45,45 per cento, seguito dall’Australia con il 33 per cento.

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria appartamento (29,77 per cento del totale), segue la categoria villa (17,56 per cento del totale) e casa indipendente (6,87 per cento). Gli stranieri cercano una casa completamente ristrutturata (64,89 per cento) e di oltre 120 mq (64,12 per cento). Sul fronte dei prezzi, è la fascia da 500 mila-1 milione a registrare le richieste maggiori con il 23,66 per cento delle preferenze. Segue quella tra 100 mila-250 mila euro con il 21,37 per cento. Il 19,08 per cento ha riguardato richieste di abitazioni nella fascia fino a 100 mila euro. Infine il 15,27 per cento cerca case da oltre 1 milione di euro.