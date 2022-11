Imprese in Fvg: oltre mille aziende attive in meno in tre mesi

Un brusco calo delle imprese attive in Fvg è stato rilevato dal report di Confartigianato: in soli tre mesi, da giugno a settembre del 2022, da 89.040 imprese si è passati alle 87.784, per un totale di 1.256 imprese in meno. Si rileva anche la perdita di un gran numero di sedi d'impresa, che scendono sotto quota 100mila, per la precisione a 99.461. Erano 115mila ad inizio duemila e 116.497 nel 2006, anno di massima espansione per le imprese in regione.

Secondo l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese di Udine, la flessione degli ultimi mesi è in buona parte spiegabile come l’attività di "pulizia" nei registri da parte delle Camere di Commercio regionali. Infatti non inciderebbero ancora gli aumenti delle bollette e il caro materiali di questi ultimi mesi. Effetti che, secondo il rapporto curato da Nicola Serio, se ci saranno, "saranno eventualmente visibili nei dati statistici dell’ultimo trimestre 2022 e del primo trimestre del 2023". Le cancellazioni dai registri sarebbero quindi riconducibili "alle cessazioni d’ufficio di imprese non operative, che andrebbero spalmate negli ultimi 3-5 anni". Si tratterebbe, in particolare, di società in liquidazione che non hanno depositato per oltre tre anni consecutivi il bilancio d’esercizio.