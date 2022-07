La Croazia entra ufficialmente in Ue: un euro varrà 7,5 kune

Arrivato oggi l'ok definitivo all'ingresso della Croazia nell'Eurozona a partire del primo gennaio del 2023 da parte dell'Ecofin, il comitato dei ministri delle finanze e dell'economia dell'Ue. Approvati tre atti giuridici, il primo riferito all'adozione dell'euro da parte della Croazia, con il secondo il paese è diventato il ventesimo membro dell'Eurozona, e con il terzo è stato varato il decreto che fissa il tasso definitivo di conversione della kuna in euro. L'euro corrisponderà quindi a 7,534501 kune. A partire dal 5 settembre i prezzi saranno espressi sia in kune che in euro mentre dal primo gennaio si passerà alla moneta europea.