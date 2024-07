Marco Monaco è il nuovo presidente di Autostrade Alto Adriatico. Subentra a Gabriele Fava, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso gennaio. "La Regione augura buon lavoro all'avvocato Monaco – ha detto l'assessore Barbara Zilli durante l'assemblea dei soci riunita a Trieste – che ora ha il compito di guidare Autostrade Alto Adriatico con l'obiettivo di portare a compimento la visione dell'amministrazione regionale sulla società in house. Assieme al presidente Fedriga ringrazio il Consiglio di amministrazione per come ha gestito un anno particolarmente complesso sia per le vicende societarie, che per l'operatività gestionale. La Regione ritiene che questa società in house possa diventare un modello sia per gli aspetti legali che per la gestione delle opere infrastrutturali. Ouesta è la dimostrazione che l'autonomia dei territori, quando è declinata dal punto di vista operativo, porta vantaggi anche a tutto il territorio nazionale". Oltre alla nomina del presidente è stato approvato il bilancio di esercizio 2023 della società e nominato il Collegio sindacale.

Zilli: "Traguardi raggiunti"

"Con orgoglio vi ringraziamo per quanto fatto, non era scontato rispettare le scadenze con risultati virtuosi anche in riferimento al rispetto delle tempistiche e ad una serie di complesse operazioni di patrimonializzazione. Credo che la strada imboccata sia corretta, abbiamo dato tutte le risposte alle richieste gestionali e il bilancio conferma quanto questa scelta sia positiva per i cittadini", ha sottolineato Zilli indirizzando un messaggio di ringraziamento anche al presidente uscente Fava, al presidente ad interim Tiziano Bembo, a tutto il Consiglio di amministrazione, ai revisori, alle maestranze. Zilli ha poi ricordato "l'impegno a procedere all'aumento di capitale della società per 100 milioni di euro, di cui 95 milioni in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia e i restanti 5 milioni al Veneto. L'aumento di capitale soddisfa le nuove necessità di patrimonializzazione della società in relazione agli interventi da programmare e alla situazione economica - finanziaria che caratterizza il settore. Le risorse sono già incluse nella legge di assestamento estivo in approvazione a fine mese". Il bilancio chiude con un utile di esercizio di 2.603.742 euro, interamente destinato a riserva. I nuovi ingressi: sindaci effettivi sono Caterina Carrer, Anna Grava, Giova Proclemer, mentre i due sindaci supplenti sono Elena Cussigh e Renato Bernardi, in carica fino al 31 dicembre 2026.

Monaco: "Un onore"

“È un grandissimo onore ricevere l’incarico di presidente di Autostrade Alto Adriatico, concessionaria autostradale tra le più importanti in Italia e che porta in dote i 95 anni di storia di Autovie Venete, in prima fila per il potenziamento delle infrastrutture del Nordest e del Paese”. Sono queste le prime parole da neo presiden dell’avvocato Monaco. “Ringrazio per la fiducia i presidenti del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e del Veneto Luca Zaia – continua Monaco – e i rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea. Chi mi ha preceduto ha svolto un ottimo lavoro nel completamento del passaggio da Autovie ad Autostrade. Sarà mio compito ricevere questo testimone e portare questa Società ad affrontare nuove sfide complesse nel mondo autostradale, in un periodo storico in cui le infrastrutture e la logistica giocano un ruolo chiave nel tessuto produttivo dei territori e nell’economia dell’intero Paese. Questa sfida è anche e soprattutto la realizzazione della terza corsia della A4, un’opera fondamentale da e verso il Nord Est Europa lungo il Corridoio Mediterraneo”.