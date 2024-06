"C'è il rischio che la Vitovska vada in pasto al Consorzio del Prosecco"

TRIESTE - "Mare e Vitovska in Morje riesce a coniugare diverse realtà: parliamo di aziende, enti, viticoltori che riescono insieme a promuovere se stessi, il territorio e la Vitovska, a cui va aggiunto anche il prezioso lavoro dei ristoranti che sono presenti e dei colleghi d'oltre confine. E' una manifestazione che coniuga più realtà. E' una bella festa". Parola di Matej Skerlj, presidente dell'Associazione dei Viticoltori del Carso-Kras, realtà composta da una trentina di soci, che organizza l'evento in collaborazione con i ristoranti della zona.

Protagonista assoluta della manifestazione che si tiene nel castello di Duino è naturalmente la Vitovska, antica varietà autoctona a bacca bianca, nata da un incrocio tra glera e malvasia: "La Vitovska è la regina del Carso, un bene prezioso sicuramente da tutelare e tenerselo stretto - sottolinea Skerlj - è uno dei pochi vitigni ad essere naturalmente elegante ma senza alzare la voce. Un vino fine e sussurrato. E questi pregi secondo me li hanno pochi vitigni. E' un vitigno che coniuga sapientemente la salinità del mare, il freddo della Bora, la roccia calcarea, tutte caratteristiche tipiche del Carso".

Il rischio è la cannibalizzazione da parte dell'industria vinicola: "Purtroppo - evidenzia amaramente il presidente dell'associazione carsolina - alcuni colleghi e alcuni enti sembra che la vogliano dare in pasto al Consorzio Prosecco Doc. Purtroppo non si può cambiare la mentalità delle persone. D'altro canto la legge non consente di tutelare i vitigni autoctoni, e quindi, probabilmente è l'ultimo anno che la vedremo in esclusiva al Carso. Dispiace molto. Resterà sul territorio perchè il vitigno adora il Carso e non si può coltivare in altre parti. Pare che entrerà nel disciplinare del Prosecco Doc e questo ci pare un oltraggio. Cosa succederà in futuro non si sa. Dispiace che la politica e la Regione non se ne rendano conto".

Intanto andiamo alla scoperta del modus operandi di questi piccoli viticoltori "resilienti": "Noi - spiega Skerlj - ragioniamo in maniera slow, quindi crescita a passi piccoli ma ben misurati. Fare viticoltura nel Carso costa tanto ma le soddisfazione dal punto di vista della qualità sono davvero molte. Non è bene fare numeri per poi vanificare la qualità, l'importante è preservare la qualità e il buon nome. I nostri viticoltiori ci mettono tanto impegno, c'è tanto lavoro manuale. Le cose vanno fatte per bene e in maniera rispettosa nei confronti dell'ambiente". Quindi massima attenzione all'alta qualità del vino, anche perchè fare piccoli numeri senza qualità significa non avere futuro, e a preservare la bellezza del Carso.