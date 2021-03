La Biblioteca Stelio Crise cerca due collaboratori: online il bando

C’è tempo fino alle 12 dell'11 aprile per presentare la domanda. Nell'articolo tutti i dettagli sul bando pubblicato dal Ministero della Cultura

Il Ministero della cultura ha pubblicato oggi il bando di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione da svolgersi presso le biblioteche pubbliche statali. Tra i posti per cui concorrere ce ne sono anche due in Biblioeca Statale Stelio Crise di Trieste. Si tratta delle figure professionali di esperto amministrativo-contabile e di esperto catalogatore. Le domande vanno presentate entro le 12 dell'11 aprile 2021. Tutte le informazioni a questo link.

La Bilioteca Stelio Crise

La Biblioteca statale Stelio Crise è un ufficio periferico del Ministero della cultura. Acquisisce, accresce, conserva e mette a disposizione dei lettori il proprio patrimonio, sostenendo lo studio e la ricerca e garantendo il diritto all'informazione.