Costa Crociere a caccia di 69 nuove figure professionali in Fvg

Sono 69 le nuove figure professionali ricercate in Friuli Venezia Giulia da Costa Crociere per lavorare a bordo delle sue navi. Nello specifico, la Compagnia italiana di navigazione ricerca 18 addetti alla reception/accoglienza, 18 tecnici dell’intrattenimenti (luci, suono e video), 18 fotografi e 15 consulenti di viaggio a bordo, da inserire a bordo dopo un periodo di formazione specialistica. Le offerte di lavoro, attivate dai Servizi per il lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono accessibili fino al 19 ottobre prossimo in previsione delle tre giornate di reclutamento che si svolgeranno mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre negli uffici della Regione di Corso Cavour 1.

Formazione gratuita

Nuove opportunità, dunque, per i cittadini interessati a lavorare nel settore del turismo: le proposte sono rivolte a giovani e adulti residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, in possesso di determinati requisiti, e prevedono un periodo di formazione gratuita finalizzato all’assunzione con contratti a tempo determinato (CCNL marittimi) di 4/6 mesi, prorogabili. I profili saranno selezionati con il supporto degli operatori del Centro per l’Impiego (CPI) di Trieste e del Servizio alle Imprese della Regione Friuli Venezia Giulia.

Recruiting

Il Recruiting di fine ottobre si svilupperà su tre giornate, in cui gli aspiranti lavoratori saranno sottoposti a test, colloqui conoscitivi e prove pratiche con i responsabili della Compagnia e i preselettori del Centro per l’impiego. I candidati risultati idonei potranno accedere a 4 nuovi corsi gratuiti organizzati dalla Regione FVG in collaborazione con Enaip FVG, di durata compresa tra 390 e 476 ore, per acquisire le competenze specifiche richieste dai diversi ruoli e i brevetti necessari alla navigazione. Al termine della fase formativa, la Compagnia provvederà ad offrire un primo contratto di impiego ai candidati ritenuti idonei.

Scadenze, requisiti e posti disponibili

Per candidarsi c’è tempo, appunto, fino a mercoledì 19 ottobre, tramite il portale regionale collegandosi al seguente link https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home (va filtrata la ricerca per azienda inserendo Costa Crociere) oppure tramite l’APP mobile LavoroFVG. Tra i requisiti richiesti ci sono, per tutti i candidati, un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di II grado e la conoscenza della lingua inglese a un livello almeno pari a B1; per i responsabili dell’accoglienza/ospitalità le conoscenze linguistiche dovranno essere più elevate e riguardare anche lingue diverse dall’inglese. I posti a disposizione sono 18 per ciascun profilo di addetti alla reception/accoglienza, tecnici dell’intrattenimento (luci, suono e video), fotografi, e 15 per il profilo di consulente di viaggio a bordo.

L’iniziativa co-progettata da Regione Fvg e Costa Crociere consolida una collaborazione già attiva da anni che ha portato, tra il 2017 e il 2022, alla formazione di 236 persone nei vari percorsi svolti per animatori, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni e cuochi. Il 96% delle persone selezionate che hanno completato il percorso formativo hanno poi ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia Costa Crociere. Lo scorso mese di agosto 2022 sono stati avviati 3 ulteriori percorsi per i profili di addetti all’ospitalità, tecnici dell’intrattenimento e fotografi che sono in fase di conclusione. Per informazioni su candidature e per maggiori dettagli sui requisiti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Trieste scrivendo a: ido.ts@regione.fvg.it telefonando: al n. 040-3772877.