Itis a caccia di personale: domande entro il 16 aprile

L’ITIS e la società cooperativa KCS caregiver indicono una selezione di personale con l’obiettivo di creare una squadra di operatori con la qualifica di “assistenti familiari” (art. 1 del Ccnl lavori domestici). I candidati risultati idonei saranno assunti, con contratto di lavoro redatto secondo il nuovo CCNL Colf e Badanti, dalla società cooperativa KCS caregiver, per collaborare con l’equipe multidisciplinare al servizio domiciliare innovativo di A.S.P. ITIS.

Come presentare la candidatura

I curriculum vitae, con specificate eventuali esperienze lavorative nell’ambito, vanno presentati entro e non oltre le ore 18.00 del 16 aprile 2021 tramite invio all’indirizzo di posta elettronica: dom@itis.it o presso l’apposito box in portineria dell’ASP ITIS in via Pascoli ,31 a Trieste. La pandemia di Covid19 e l’esperienze positive maturate nel recente progetto dell’ITIS Crosscare® hanno evidenziato come sia fondamentale concretizzare un servizio domiciliare innovativo ed efficace qualificando l’assistenza alle persone fragili, che vivono presso il proprio domicilio, e che devono essere seguite da un'equipe multi professionale con operatori adeguatamente preparati capaci nel relazionarsi con l’anziano, i suoi familiari e i diversi professionisti della cura.