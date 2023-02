Gli alberghi e gli hotel di Trieste assumono: 40 posizioni aperte

Gli alberghi e gli hotel di Trieste cercano personale. Parliamo di 40 persone tra addetti alla reception, portieri notturni e addetti al servizio breakfast. Per queste tre figure professionali ricercate dalle imprese del settore turistico-alberghiero, i Servizi per il lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, raccogliendo le sollecitazione di Federalberghi, hanno costruito tre altrettanti percorsi di formazione mirata che sono stati presentati questa mattina a Trieste nella sede della Regione in Piazza Unità d’Italia. All’incontro hanno preso parte il responsabile della struttura Servizi alle Imprese della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Gianni Fratte, la responsabile dell’Hub Giuliano e del Centro per l’Impiego di Trieste Veronica Stumpo e il Vicepresidente di Federalberghi Trieste Maurizio Giudici.

I partner del progetto

Partner del progetto sono una ventina di alberghi e hotel di Trieste:

HOTEL ITALIA

BEST WESTERN HOTEL SAN GIUSTO

PILLIE HOLIDAY

ALBERGO ALLA VALLE DI BANNE

HOTEL BRISTOL

RITTER'S ROOMS & APARTMENTS

HOTEL CONTINENTALE

HOTEL THE MODERNIST

RESIDENCE THERESIA

HOTEL URBAN

PALAZZO TALENTI 1907

YOU.ME DESIGN PALACE HOTEL

RESIDENCE SOLE

ALBERGO RISTORANTE SONIA S.R.L.

HOTELLO

NH HOTEL TRIESTE

HOTEL AURORA DUINO

HOTEL EDEN

I profili ricercati

II profili ricercati sono complessivamente 40, di cui 17 addetti alla reception, 8 portieri notturni e 15 addetti al servizio breakfast. Gli addetti alla reception si dovranno occupare dell'accoglienza e dell’assistenza ai clienti e della gestione dei sistemi informatici per effettuare il check-in e il check-out, mentre i portieri notturni si dovranno occupare, in totale autonomia, di accoglienza e assistenza ai clienti, gestione dei sistemi informatici per effettuare il check-in e il check-out, gestione di telefonate e email, attività di sorveglianza della struttura, gestione di eventuali emergenze o situazioni critiche, predisposizione della sala colazioni. Infine, gli addetti al servizio breakfast si dovranno occupare della preparazione delle colazioni, dell'allestimento della sala e dei tavoli, di un primo servizio di supporto alle esigenze degli ospiti negli hotel, della pulizia della sala a fine servizio.

I requisiti

I requisiti richiesti per poter essere selezionati per partecipare al corso di formazione sono il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, eventuali qualifiche professionali solo se inerenti al settore turistico, la conoscenza della lingua italiana livello C1; della lingua inglese livello B1 e preferibile la conoscenza della lingua tedesca, una buona conoscenza del pacchetto office, una buona cultura generale, ottime capacità relazionali, predisposizione al contatto col pubblico, attitudine al problem solving.

I corsi di formazione avranno una durata di 320 ore (di cui 160 in stage aziendale) per le figure di addetti alla reception e portieri notturni, mentre saranno di 260 ore (di cui 120 in strage aziendale) per le figure di addetti al servizio di breakfast. Per potersi candidare le persone devono collegarsi alla pagina relativa sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it e inviare il proprio curriculum vitae.