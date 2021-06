Da settembre si vola anche in Abruzzo: annunciato il Pescara-Trieste

Dal mese di settembre dall'aeroporto di Ronchi si potrà volare anche in Abruzzo e più precisamente a Pescara. A darne notizia sono i colleghi di Chieti Today. Ad operare le nuove tratte sarà la compagnia aerea FlyLeOne che baserà un proprio aereo nello scalo pescarese. L'aereo utilizzato sarà un Beechcraft 1900 da 19 posti e la frequenza sarà di 3-4 voli a settimana dal lunedì al venerdì. Già da metà luglio da Pescara la compagnia aerea FlyLeOne proporrà voli verso Spalato e Dubrovnik in Croazia, Corfù in Grecia, Figari in Corsica, Pantelleria e Lamezia Terme.

I biglietti saranno disponibili sul sito www.flyleone.com o www.flyonetravel