Approvato il piano triennale del porto, con le risorse del Pnrr la sfida del futuro può partire

Nella riunione odierna del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, tenutosi alla Torre del Lloyd, è stato approvato il Piano Operativo Triennale (POT), documento che contiene le linee della programmazione operativa del prossimo triennio. Il piano, riferito ai porti di Trieste e Monfalcone, individua le sfide dell’Autorità di Sistema Portuale e della comunità di imprese collegate, nel nome delle ingenti risorse pubbliche che arriveranno in porto. L'Autorità Portuale andrà a gestire investimenti per oltre 415 milioni di euro.

La transizione energetica è uno dei punti fermi recepiti dal POT, e nel corso della riunione è stata ribadita la necessità che il percorso verso l’energia del futuro e la riduzione degli impatti ambientali locali sia costruito attraverso step successivi, coinvolgendo in questa fase anche i combustibili marittimi a emissione nulla di particolati (GNL). Specifica attenzione è stata rivolta anche al contesto di Monfalcone, nel quale si sta ormai per avviare il nuovo sistema di concessioni dodicennali, che favorirà lo sviluppo di tutti i traffici, commerciali e crociere, in un quadro di sempre maggiore integrazione industriale con il contesto produttivo specializzato del territorio.