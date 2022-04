"Pnrr grande opportunità, ma è giunto il momento di semplificare"

"Il Pnrr è una grande opportunità ma forse in questo Paese è arrivato il momento di semplificare un po' le regole". Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in occasione di Italia Domani, l'evento che mette al centro la discussione sugli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio del Friuli Venezia Giulia. "Questa città è diversa - ha esordito il primo cittadino - e probabilmente noi riusciremo a spendere i soldi entro il 2026, ma dobbiamo mettere i territori in condizione di farlo. Dobbiamo rendere efficiente il sistema". Sul fronte delle risorse destinate al capoluogo giuliano, Dipiazza ha poi menzionato i 416 milioni di euro per il porto nuovo, ma anche i 10 milioni per l'urbanizzazione dell'ex scalo asburgico, i 33 milioni di euro per il magazzino 26, i quasi 50 milioni di euro per la cabinovia. "L'unica cosa che non mancano sono i soldi - ha concluso Dipiazza -, diamoci una mano tutti quanti perché questo piano è una grande opportunità".