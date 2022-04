Pnrr, l'idrogeno tra le soluzioni alla crisi energetica

I cambiamenti del Pnrr alla luce della crisi ucraina devono essere negoziati con Bruxelles ma "la missione 2, quella legata alla transizione ecologica, la stiamo già modificando assieme al ministro Cingolani, perché vogliamo rafforzare la produzione di energia da fonte rinnovabile nel nostro Paese attraverso una drastica opera di semplificazione delle autorizzazioni, diversificando i mercati dove approvigionarci di gas". Le parole sono del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervenuta a Trieste in occasione di Italia Domani, l'evento organizzato per portare sui territori la discussione sui fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Obiettivo fare squadra"

"Stiamo lavorando affinché grazie al sistema dell’idrogeno - ha continuato l'esponente forzista - , finanziato dal Pnrr e su cui il Fvg si sta già impegnando, si possa almeno in parte colmare il nostro fabbisogno di energia. Nella sostanza l’impianto del Pnrr è confermato, soprattutto per quanto riguarda le riforme, di cui questo Paese ha uno straordinario bisogno". La crisi innescata dall'invasione russa dell'Ucraina ha provocato l'esodo di oltre quattro milioni di persone, di cui migliaia sono passate transitate attraverso il Friuli Venezia Giulia. "Il Fvg si è assunto una responsabilità importante dimostrandosi un hub dell’accoglienza". Durante il dibattito, a cui hanno partecipato la Gelmini ha invitato i territori a "presentare i progetti perché sembra che le risorse siano finite ma non è così. Sono convinta che se continueremo a lavorare sulle riforme consegneremo alle prossime generazioni un Paese cambiato e all'Europa un Paese diverso. Per questo bisogna fare squadra sugli obiettivi".