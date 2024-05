Rc Auto, in Fvg i prezzi più bassi d'Italia, Trieste la più costosa in Regione

TRIESTE - Il prezzo del premio del Rc auto in Fvg è il più basso del Paese con 309,7 euro (la più alta è quella della Campania con 694 euro): inoltre nell'intero nord est è la Regione che segna l'incremento più basso. A segnalarlo è l’osservatorio assicurativo di Segugio.it, portale che opera nella comparazione, tramite internet, di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito. In Fvg, che registra la media premio Rc Auto più bassa del Paese si è passati dai 283,3 euro del primo quadrimestre del 2023 ai 309,7 euro dello stesso periodo ma del 2024 con un incremento del 9,3 per cento, aumento meno marcato rispetto a quello registrato in Lazio (+17,6 per cento), Toscana (+16,1 per cento), Sardegna (+15,3 per cento) e Lombardia (+15 per cento). La media nazionale nel primo quadrimestre è di 450,1 euro con un incremento percentuale del 12,9 per cento. In Fvg sono Udine e Gorizia le province che registrano l'incremento dei prezzi maggiore, rispettivamente del 10,9 per cento e del 9,7 per cento; al di sotto della media troviamo invece Trieste (+8,5 per cento) e Pordenone (+7,7 per cento. Per quanto riguarda il costo medio dei premi Rc auto per il primo quadrimestre di quest'anno le cose cambiano decisamente: è Trieste quella più costosa, con 323,1 euro, seguita da Gorizia con 319,9 euro. Il Friuli è leggermente più economico: si va dai 309,2 euro di Udine fino ai 294,9 euro di Pordenone.