Il risparmio sulla bolletta della luce ora è green

L’elettricità è una risorsa indispensabile per lo stile di vita contemporaneo e viene utilizzata ogni giorno, per quasi ogni attività. La bolletta della luce costituisce quindi una spesa obbligata, che è però possibile ridurre grazie al perseguimento di una maggiore efficienza energetica e a offerte di fornitura vantaggiose.

Ridurre i consumi è possibile: ecco come

Ridurre i consumi di energia e ricorrere alle fonti rinnovabili è importante anche per diminuire le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e contribuire così a contrastare l’emergenza climatica. Per utilizzare meno elettricità, senza privarsi delle comodità domestiche, il primo passo è evitare gli sprechi.

È sufficiente adottare piccoli accorgimenti quali, ad esempio, spegnere la luce quando si lascia una stanza e preferire la luce naturale se sufficientemente forte a illuminare un ambiente. Devono essere spenti anche gli elettrodomestici quando non si stanno più utilizzando, come ad esempio il televisore lasciato acceso dopo aver finito di guardare un programma.

L’utilizzo corretto, o meglio ottimale, di certi apparecchi è un’altra area di intervento per tagliare i consumi: chi possiede una cucina elettrica, per esempio, ridurrà i tempi di cottura - e dunque di utilizzo dell’elettrodomestico - semplicemente ricordandosi di tenere i coperchi sulle pentole.

La tecnologia per un consumo responsabile

Anche la tecnologia è di aiuto nel consumare meglio l’elettricità, grazie alle nuove generazioni di elettrodomestici sempre più efficienti: l’investimento economico per l’ultimo modello sul mercato si ripaga infatti con la riduzione dei costi in bolletta. Inoltre, la digitalizzazione dei nuovi dispositivi permette una gestione più smart, consentendo di impostare, ad esempio, l’accensione e lo spegnimento dell’aria condizionata o del riscaldamento affinché coincidano con le ore di effettiva presenza, senza consumare mentre si è fuori ufficio o fuori casa.

E.ON LuceClick Verde: fonte green ad un prezzo vantaggioso

È possibile poi scegliere di approvvigionarsi con sola energia rinnovabile, scegliendo offerte energia come quella di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia. E.ON LuceClick Verde è la soluzione attivabile online che unisce una fornitura da fonte green con un prezzo conveniente e dà la possibilità anche di contribuire al progetto Energy4Blue per sostenere l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti.