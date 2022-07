Palmanova Village: il primo weekend di saldi consolida la ripresa

Segno positivo per l’avvio dei saldi al Palmanova Village che, dopo il primo weekend di sconti, consolida la ripresa già iniziata nei mesi scorsi su valori molto simili a quelli del 2019. Risalgono sia le presenze dei clienti italiani, ma soprattutto quelle straniere provenienti da Croazia e Slovenia e dall’Austria e Germania. Si tratta di risultati positivi condivisi anche dagli altri quattro Village del gruppo Land of Fashion in Italia.

Il ritorno dei gruppi organizzati

Cambiano però i flussi turistici rispetto al passato: oggi vince il turismo individuale che numericamente non copre completamente quanto si è perso con i gruppi, ma che presenta le caratteristiche di un turista-cliente (italiano/europeo) più consapevole, che visita il village sapendo cosa cerca e quindi acquista di più. In più nell’ultimo mese, si registra anche la risalita degli arrivi con il “grand turismo”, ovvero i gruppi organizzati che arrivano ad Aiello grazie ad accordi con i bus operator stranieri.

“Il primo semestre 2022 ha segnato la ripartenza degli eventi - spiega la responsabile marketing Giada Marangone – la mostra Women con National Geographic, i corsi di fotografia, la Busker Fest e il concerto Guitar Day, per citare i più importanti, ci hanno permesso di offrire momenti di intrattenimento, svago e cultura con un grande successo di pubblico. Stiamo già lavorando alla programmazione per la seconda metà dell’anno per continuare a garantire ai clienti un’esperienza sempre nuova e diversa.

Inoltre, essendo il Village una destinazione strategica per il turista che viene in Friuli Venezia Giulia, abbiamo potenziato la nostra presenza sui bacini turistici d’interesse (Trieste, Lignano. Grado, Bibione e l’hinterland) e all’estero (Slovenia, Croazia) grazie agli accordi con i player internazionali e con i consorzi turistici: presenza sulle spiagge, piccoli eventi in loco, stand, distribuzione gadget e materiale promozionale del Village”.

Tra offerta commerciale e turismo

Il 2022 segna quindi un rafforzamento generale di tutto gruppo Land of Fashion che si attesta come riferimento nel settore e che ha all’attivo nuove importanti collaborazioni con marchi come Marc’o polo, Flavio Castellani, Trussardi e le ulteriori novità che arriveranno nei prossimi mesi.

Palmanova Village in particolare, essendo in una posizione di confine, è una destinazione turistica a tutti gli effetti che garantisce anche un’ampia offerta di bar e ristorazione adatta a tutti: giovani, adulti, famiglie con bambini, clienti locali e turisti internazionali.