Selecting Italy, nuove opportunità per il Fvg tra Giappone e Usa

TRIESTE - “Per Expo 2025 ad Osaka non solo si presenteranno le regioni e la conferenza delle regioni nel suo insieme, come appunto a Dubai, ma sarà presente un Selecting Italy fatto dal Giappone, quindi con la presenza degli investitori giapponesi e l’opportunità, mi auguro, di rafforzare la collaborazione e le opportunità”. Lo ha annunciato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga nella seconda giornata del Selecting Italy in Porto Vecchio, organizzato dalla Regione Fvg e dalla Conferenza delle Regioni. La manifestazione ha l’obbiettivo di attirare investimenti esteri in Fvg e in Italia, con un focus su Stati Uniti e Giappone. Presenti nella giornata di oggi, martedì 9 aprile, l’ambasciatore del Giappone in Italia e il console generale degli Stati Uniti.

Fedriga ha citato, come obbiettivo prioritario, "l’accordo di collaborazione che sigliamo oggi con National Italian American Foundation per i rapporti tra le regioni d’Italia e gli Stati Uniti per la presenza delle nostre imprese negli Usa e delle imprese statunitensi in Italia”. In questo senso, ha continuato Fedriga, “abbiamo una missione specifica per il Fvg perché siamo regione d’onore quest’anno, quindi iniziamo con incontri tra le imprese italiane e statunitensi, che si svolgeranno a New York”. Proprio lo scorso ottobre un incontro tra Fedriga e il presidente Joe Biden aveva sancito l'ufficializzazione del Fvg quale Regione d'Onore 2024 da parte della Niaf. Intenzione del presidente è anche quella di “sviluppare accordi con i singoli stati statunitensi rispetto a delle attività o aree di interesse specifico”, e sono in programma incontri bilaterali con i governatori della Virginia e del New Jersey, “dove la logistica è fortemente sviluppata”. Il presidente ha anche riferito un “enorme aumento di investimenti statunitenti in Fvg negli ultimi anni”.

Ha parlato in video collegamento anche il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, che ha commentato il trilaterale di ieri a Parigi con Germania e Francia esprimento l’intenzione di “cambiare la politica industriale e produttiva europea", e di "incentivare gli investimenti esteri in Fvg e in generale in Italia, per la nostra filiera industriale".