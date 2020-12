Raffica di bonus, online l'evento del CNA per sfruttare le opportunità

Sfruttare al meglio le opportunità degli incentivi fiscali in ambito Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal Dl Rilancio 34/2020: è questo l’obiettivo dell’accordo stipulato tra CNA Costruzioni, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson di cui si parlerà domani, giovedì 17 dicembre, alle ore 17, in un evento online (per iscriversi: cna@cnatrieste.com) a cui interverranno il presidente di CNA Trieste Giancarlo Carena, che introdurrà i lavori, il presidente di CNA Trieste Edili Lorenzo Cerbone, l’AD Responsabile Harley&Dikkinson Consulting S.r.l. Alessandro Ponti, il Responsabile Relazioni e Iniziative di Sviluppo Servizi Energetici, Eni gas e luce Francesco Santangelo, la Responsabile Marketing Harley&Dikkinson Consulting S.r.l. Annalisa Ferrazzi e il Responsabile CNA Costruzioni Mario Turco, che trarrà le conclusioni.

La riduzione dei consumi energetici porta vantaggi concreti per l’ambiente, valorizzando al tempo stesso il patrimonio abitativo e aumentando le opportunità di mercato per le imprese dell’edilizia: «È possibile» afferma Giancarlo Carena, presidente di CNA Trieste, generare sviluppo rispettando l’ambiente e promuovendo la dignità del lavoro e delle persone. La grande rete di imprese rappresentata da CNA può favorire ulteriormente questi obiettivi, perché fare squadra aiuta a moltiplicare le potenzialità e a ridurre gli sforzi: per questo invito la cittadinanza e le imprese a seguire l’incontro, durante il quale sarà anche possibile formulare dei quesiti, e a iscriversi a CNA.»