In volo verso l'Europa: Barcellona, Dublino e Bruxelles, tutte le nuove mete

RONCHI (Gorizia) - Olbia è la nuova destinazione turistica dell'aeroporto di Ronchi dei legionari. Ad operare il collegamento diretto con la località sarda sarà ITA Airways dal 22 luglio fino al 3 settembre. Due i voli settimanali, con partenza da Trieste il sabato alle 15:25 ed il ritorno fissato alle 17:25, mentre la domenica si parte alle 15:05 dal Trieste airport e si riparte dalla Sardegna alle 16:55. Sul fronte dei nuovi collegamenti, ieri è partito il primo volo per Barcellona (martedì e sabato), mentre oggi è in partenza il volo per Dublino; riparte il volo anche per Bruxelles, dopo la pausa invernale. Oltre al collegamento con Linate, i voli giornalieri per Roma diventeranno quattro.