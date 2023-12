Trieste seconda città in Italia per imprese straniere

TRIESTE - Trieste è la seconda città italiana per presenza di imprese straniere, che costituiscono il 20 per cento del totale. Intanto crescono le imprese fondate da stranieri in Italia: sono 657.000, il 10 per cento in più in cinque anni, con una crescita importante anche nel 2023. Intanto, quelle con titolari italianisono diminuite del 3 per cento nello stesso lasso di tempo. E' quanto riporta Ansa citando i dati di Unioncamere-InfoCamere aggiornati al 30 giugno 2023. Il primato va alla provincia di Prato con un'impresa di stranieri su tre, il 33 del totale, mentre il terzo posto va a Firenze (18 per cento).

A livello nazionale, tra i diversi settori spiccano il commercio, (in particolare per i cittadini marocchini), le costruzioni per i titolari romeni e manifattura e intrattenimento per i cinesi. Tuttavia, a trainare l'imprenditoria straniera nei primi sei mesi dell'anno in corso sono stati i settori delle costruzioni e dei servizi (+3 per cento su base annua) che insieme rappresentano il 44 per cento del totale. La provincia con la minore incidenza è Barletta-Andria-Trani (2,5 per cento). Per quanto riguarda le imprese individuali, Marocco, Romania e Cina sono i Paesi da cui proviene la maggior parte dei titolari d'azienda (34 per cento del totale) seguiti da Albania, Bangladesh e Pakistan (19 per cento).