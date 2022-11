Trieste è la seconda provincia italiana con gli stipendi più alti

TRIESTE - Il capoluogo giuliano è la seconda provincia con gli stipendi medi più alti in Italia, subito dopo Milano. A sostenerlo è uno studio pubblicato dall'Osservatorio Job Pricing. Trieste mantiene la seconda posizione in classifica con 33.521 euro di media. Il report contiene la graduatoria retributiva delle 20 regioni italiane e la graduatoria delle 110 province. All'interno si può leggere la scheda per ogni regione, contenente le retribuzioni globali annue, le medie complessive per ogni provincia, con la differenza percentuale rispetto alla media regionale e la posizione nella graduatoria totale.

Andando ad analizzare i dati regionali, si scopre che la nostra città è in controtendenza rispetto alla media regionale. Il secondo posto di Trieste infatti non è seguito da un ottimo piazzamento del Friuli Venezia Giulia. La nostra regione è ottava (con una media di poco meno di 30 mila euro), dato che, secondo l'Osservatorio è fotografia delle "significative differenze anche fra province che sono parte della stessa regione". A tal proposito si nota che la provincia di Udine si piazza al ventiseiesimo posto, Gorizia al trentesimo mentre Pordenone è solo cinquantesima.