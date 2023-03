Wartsila, gli austriaci di Christof: "Non siamo coinvolti, l'informazione è falsa"

TRIESTE - "A nome di Christof Industries vi informiamo che né Christof Industries, né alcuna delle sue controllate sono coinvolte in questa vicenda. È un'informazione falsa, non ne abbiamo alcuna conoscenza". La vertenza Wartsila che nei giorni scorsi tirava in ballo la multinazionale austriaca aggiunge un colpo di scena alla storia e lo fa con la smentita inviata via mail alla nostra richiesta di informazioni in merito all'operazione. Il nome era spuntato nelle giornate successive alla tavola rotonda organizzata da Fratelli d'Italia a Trieste, che aveva visto la presenza del presidente della Commissione alla Camera dei deputati Walter Rizzetto, e del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Era il 21 marzo e chi scrive aveva inviato una richiesta di informazioni alla Christof Industries, menzionando la voce che si era fatta largo tra gli addetti ai lavori. Oggi, poco dopo le 15, la risposta a firma di Sabine Schnabel, advisor per la multinazionale con sede a Graz.