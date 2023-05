Wartsila, l'offerta di Imr "non c'è mai stata"

TRIESTE - Per Wartsila non c'è nessuna manifestazione di interesse da parte della Imr. La notizia viene riportata dalla Tgr del Friuli Venezia Giulia. L'azienda che opera nell'automotive, ai microfoni della Rai regionale, sottolinea che "le discussioni sono terminate un paio di mesi fa da quando è stato appurato che non vi erano dei presupposti necessari per una buona riuscita del piano industriale". Secondo quanto emerge dal servizio l'azienda lombarda smentisce la presenza di "proposte vincolanti in qualsiasi forma o modo". Ennesimo dato che concorre a creare un clima non di particolare entusiasmo, attorno al tavolo che da tempo tenta di individuare una soluzione.

Sciopero, riunioni e vescovi

Per la giornata di lunedì i sindacati hanno annunciato uno sciopero, con tanto di assemblea convocata davanti ai cancelli dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Il prossimo 29 maggio la multinazionale finlandese dovrebbe incontrare i rappresentanti dei lavoratori. Rimane da discutere il piano industriale per le attività che rimarranno. Sulla crisi e in merito all'assenza di piani industriali ben definiti è intervenuto anche il neo vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi. "Siamo a fianco dei lavoratori - ha detto Trevisi - e delle loro famiglie e di tutti coloro che si stanno impegnando a cercare una soluzione che non comprometta la dignità dei lavoratori e posti di lavoro. Dispiace che da tempo ci si trovi in una situazione di stallo, con proposte che sono inadeguate e generano amarezza, sfiducia e apprensione". Domani 21 maggio in ogni parrocchia della Diocesi di Trieste verrà dedicata una preghiera ai lavoratori.