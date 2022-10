Wartsila, cambio al vertice: fuori Bochicchio, c'è un nuovo presidente

TRIESTE – Andrea Bochicchio si è dimesso dal ruolo di presidente di Wartsila Italia. La notizia è rimbalzata nella mattinata di oggi 4 ottobre. L’azienda ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ringrazia Bochicchio per il lavoro svolto e, contestualmente, annuncia il nome di Michele Cafagna come nuovo presidente per quanto riguarda l’Italia. “La carica sarà effettiva da subito” si legge. Nel frattempo, i lavoratori hanno proclamato due ore di sciopero in occasione della visita allo stabilimento di alcuni alti dirigenti della multinazionale finlandese. Accompagnati da un taxi, i dirigenti sono stati accolti dagli operai con fischi e insulti.