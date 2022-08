Wartsila, la nave dei coreani viaggia verso Trieste, l'arrivo in serata

TRIESTE - Tolta la questione della Ferriera di Servola, nel recente passato l'industria triestina non ha mai fatto i conti con una crisi di simili proporzioni. La Wartsila ormai è diventata un simbolo da difendere senza se e senza ma, valga questo discorso tanto per il tema dell'occupazione quanto per la capacità di resistere di fronte ai diktat della multinazionale. In queste ore la nave Uhl Fusion, che dovrebbe imbarcare i 12 motori che la Daewoo ha acquistato - e che non sembra intenzionata a mollare, anzi - è in arrivo a Trieste.

La fratellanza del porto

Come riporta Il Piccolo, non è stata avanzata la richiesta alla capitaneria di porto di attraccare, bensì per il momento resterà in rada. Non si conosce la data in cui la richiesta verrà inoltrata agli organi competenti ma ciò che è sicuro è che a terra la battaglia non mancherà. L'asse Wartsila-portuali ha di fatto alzato la temperatura della protesta. Per ora la situazione è "limitata" alle prese di posizione delle istituzioni. Dopo il sindaco Dipiazza e il vescovo Crepaldi, ultima in ordine di tempo è stata quella del sindaco di Muggia Paolo Polidori che, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato la propria partecipazione alla manifestazione di sabato 3 settembre.

"Scellerata gestione finlandese"

"Ci saremo per dare segno di vicinanza istituzionale, in un momento così difficile, e per rimarcare la scellerata gestione dei finlandesi in questa vicenda, lontani da ogni logica aziendale e manageriale, indifferenti alle sorti di coloro i quali, in questi anni, hanno permesso allo stabilimento di Bagnoli di produrre reddito e ricchezza per chi ora li vuole gettare via come spazzatura. Io sarò al loro fianco, con tutte le istituzioni presenti, per dimostrare appoggio e solidarietà alle iniziative dei lavoratori, a tutela loro e dell’economia di tutto il territorio, Muggia compresa". La nave Uhl Fusion è attesa in rada tra le 20 e le 22.