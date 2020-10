Altro successo per il porto, D'Agostino tra i 100 migliori manager italiani del 2020

Il presidente dell'Autorità Portuale di Trieste Zeno D'Agostino è stato inserito nella lista dei 100 migliori manager italiani del 2020. A renderlo noto è la rivista Forbes, che ieri 6 ottobre ha pubblicato la lista dei manager e imprenditori italiani che, come si legge sul sito, "stanno guidando le loro imprese con la lungimiranza dei grandi leader, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo".

Un altro successo per tutta la comunità portuale triestina che, dopo il terremoto estivo scaturito dalla decadenza del suo numero uno (poi rientrato al suo posto ndr), le voci dell'interesse cinese sullo scalo giuliano e la firma del protocollo d'intesa con i tedeschi per la gestione della piattaforma logistica, guarda con serenità, anche grazie a questo importante risultato, al futuro.