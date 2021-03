Zkb, approvati i dati preconsuntivi per l'esercizio 2020

Si conferma la crescente fiducia della clientela, testimoniata dall’aumento di masse e clienti. Anche in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria la banca non ha rinunciato al costante sostegno del territorio sotto forma di moratorie, nuovi finanziamenti ed elargizioni.

Il Consiglio di amministrazione della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia ha approvato i dati preconsuntivi per l’esercizio 2020. Questi i principali risultati ottenuti. La raccolta complessiva registra una forte crescita (+7,90%). La componente della raccolta diretta aumenta su base annua del 5,90%, mentre il risparmio gestito e assicurativo cresce del 21%. In aumento anche i crediti verso la clientela (+8,4%). Ne consegue una crescita della massa operativa nell’ordine di 80 milioni di euro (+7,90%) che porta il totale a 1,09 miliardi di euro. La costante crescita del numero di conti correnti registrata negli ultimi anni non si è arrestata nemmeno nel 2020 (+468 per 18.120 rapporti complessivi).

L’utile lordo si attesta a 1,045 milioni. Il coefficiente patrimoniale CET1 ratio cresce fino a raggiungere il 21,36% in linea con il dato di gruppo, ai vertici del sistema bancario nazionale. L’incremento del margine di intermediazione rispetto al 2019 è stato destinato ai maggiori accantonamenti prudenziali dei crediti deteriorati la cui copertura è passata dal 50% al 59% in un solo esercizio. Anche l’indice NPL ratio è ulteriormente migliorato raggiungendo il 7,1%. Anche nel 2020 non sono mancate le iniziative volte a rispondere alle esigenze della comunità in linea con la nostra natura cooperativa e localistica. La crescita patrimoniale ed economica si è realizzata in un contesto nel quale ZKB TS GO ha concesso 600 moratorie ed erogato 232 nuovi finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (per un totale di 8,16 milioni). A queste si sommano 147 interventi di sostegno al territorio per complessivi 175.109 € destinati principalmente a sport, cultura, assistenza e volontariato.

L’appuntamento per l’approvazione del bilancio d’esercizio è fissato per l’annuale Assemblea dei Soci – momento per fare il punto su attività, risultati e obiettivi da raggiungere. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria anche quest’anno l’Assemblea si terrà senza la partecipazione fisica da parte dei Soci.