Edera Trieste: "Vietato perdere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Torna leader della classifica della regular season l'Edera Trieste con 6 punti di distacco sui cugini del Tergeste, che hanno 2 partite in meno, e centra il primo vero obiettivo di stagione con molte giornate di anticipo: la qualificazione ai play off. Insuperabili questo we gli ederini che prima rullano un Libertas Forlì polemico, ma mai pericoloso e poi passeggiano sui generosi Corsari Riccione.

Nicolò Degano raggiunge 30 gol segnati in campionato, sempre più primo nella classifica marcatori, ad oggi ha segnato di più di molte squadre del girone cadetto, dietro di lui, neo diciottenne, c’è l’anziano Stricker con appena 16 marcature. Degano è sempre più in cima anche alla classifica a punti seguito da capitan Cocozza con Sindici 5o e Simsic 6o . I finali a referto vedono i rossoneri primeggiare con il Forlì per 3 a 7 neutralizzando gli ex Sorrenti, Frizzera e Stricker che se ne tornano a casa con le pive nel sacco, poca storia anche per l’1 a 7 contro i correttissimi Corsari di Riccione, che giocano e si divertono, ma crollano senza se e senza ma di fronte alla corazzata di Florean.

Un Lorenzo Biason superlativo che si esibisce in numeri da circo e difende la sua porta allo stremo garantendo ai triestini una solida saracinesca. Florean in panchina sperimenta le linee e schiera i suoi cambiando i moduli in corso d’opera cercando le giuste alchimie. Chi parla è lo sniper del campionato Nicolò Degano: “Nel match contro il Forlì abbiamo iniziato bene nel primo tempo nel quale abbiamo espresso un buon gioco, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ di confusione con le linee. Mentre con il Riccione è stata una partita più equilibrata, ma ci stiamo amalgamando meglio rispetto all’inizio del campionato. Siamo molto felici di avere raggiunto l’obiettivo play off con largo anticipo e nelle prossime settimane cercheremo di prepararci al meglio alla fase finale”. Aggiornamenti e live score su https://hockeyinline.fisr.it/