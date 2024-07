12 luglio 1920, la manifestazione dei Dalmati a 104 anni dai fatti di Spalato

I dalmati di Trieste ricordano il sacrificio dei nostri eroi Tommaso Gulli e Aldo Rossi, comandante e motorista della regia nave "Puglia" uccisi a Spalato il 12 luglio 1920 dagli jugoslavisti, che il giorno successivo uccisero a Trieste, sotto i portici del Comune, il giovane Giovanni Nini e il tenente Luigi Casciana sotto l'Hotel "Balkan" che verrà dato alle fiamme. Alle ore 20 del venerdì, 12 luglio p.v. sarà deposta sotto i portici del Comune di Trieste una corona d'alloro in ricordo di chi ha dato la vita per l'Italia e per la Dalmazia. La cittadinanza è invitata ad intervenire.