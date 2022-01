Le "159 parole triestine da salvare": presentazione del libro al Circolo della stampa

Un compendio dettagliato di tutte le parole triestine che stanno lentamente svanendo, che "mira alla salvaguardia di tante parole tipiche della nostra lingua, ormai spesso sotituite con i più immediati e comodi termini italiani appena un po' 'aggiustati'". Si tratta di '159 parole triestine da salvare', che gli autori Luciano Santin e Giorgio Godina definiscono come un "piccolo dizionario di termini da 'adottare', facendo scegliere i vocaboli a tante persone, note e non".

La presentazione avrà luogo martedì 1 febbraio 2022 alle 17:30 al Circolo della Stampa in Corso Italia 13.