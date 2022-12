Sup, windsurf e wingfoil: le 50 cose da non fare secondo Andrej Praselj e Giorgio Magi

Dopo il successo de “50 Cose da non fare a Trieste” & “ 50 cose da non fare in Friuli”, pubblicati da White Cocal Press, arrivano le prime edizioni della collana incentrate questa volta sugli sport. Lunedì 19 Dicembre alle ore 17:30 presso la sede della Società Velica Barcola Grignano, viale Miramare 32, verranno infatti presentati tre nuovi libri della collana “50 Cose da non fare...”: "50 cose da non fare in Sup" di Giorgio Magi & Andrej Praselj", "50 Cose da non fare in Windsurf" e "50 Cose da non fare in Wingfoil" di Andrej Praselj.

I libri di questa collana sono dei manuali “al contrario”, spiegano perciò cosa non fare in determinati sport, per potersi risparmiare delle brutte disavventure e/o danni alle attrezzature. Semplici e divertenti manuali per arricchirsi di conoscenze aggiuntive ( cha altrimenti verrebbero acquisite attraverso rischiose prove ed errori) a chi si sta avvicinando a questi sport. I tre volumi, disponibili anche sulla piattaforma Amazon, sono stati scritti da Giorgio Magi, istruttore di Sup e Andrej Praselj , istruttore di Windsurf.