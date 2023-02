Al Toti sei incontri gratuiti dedicati al mondo del Cosplay

Sarà il Polo Giovani Toti | Youth Center di San Giusto a Trieste ad ospitare la serie di laboratori “L’arte del Cosplay – Dal film alla fiera”, ideata e curata da Samantha Micucci e Rachele Rodio che condividono la passione per il cosmaking e il cosplaying anche nell’associazione “Ruoleggi dei Caraibi”, accreditata al PAG Progetto Area Giovani che festeggia quest’anno i 15 anni di attività. Nell’ambito del progetto CAD Coinvolgimento Attivo Democratico le due conduttrici sono coinvolte a diverso titolo: entrambe, infatti, sono state selezionate e premiate al contest DONART che invitava i giovani a raccontare la propria città con un progetto artistico e Samantha è attualmente titolare di una borsa lavoro al Polo Giovani Toti | Youth Center.

Improvvisazione e recitazione, cucito, pittura, prop making. Il Cosplay è il comune denominatore di tutte queste attività, un hobby nato in Giappone più di trenta anni fa. “Cosplay” è una parola formata dalla fusione dei termini inglesi costume ("costume") e play ("interpretazione"), che racchiude in sé il concetto di legame stretto fra arti manuali e interpretative per la riproduzione di personaggi tratti da film, animazione e simili attraverso lo studio del carattere ma anche dei vestiti e degli accessori appratenti a quel dato personaggio.

Queste arti verranno esplorate e praticate nei 6 incontri che prenderanno avvio il prossimo 23 marzo e seguiranno ogni giovedì dalle 17:00 alle 20:00 fino al 27 aprile. Verranno fornite le basi di sartoria, prop making, make-up artistico e wig styling attraverso un percorso che porti anche alla creazione di un gruppo coeso.

Le attività, gratuite, sono rivolte ai giovani dai 16 ai 35 anni e si terranno al Polo Giovani Toti | Youth Center di p.zza della Cattedrale 4. Per iscriversi basta inviare una mail a pologiovani.toti@comune.trieste.it o inviare un messaggio whatsapp al 347-4487964. Per maggiori informazioni pag.comune.trieste.it Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020-2021. Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste e l’Ufficio Scolastico Regionale FVG.