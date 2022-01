Ad Aurisina un viaggio alla scoperta della geografia della poesia italiana contemporanea

Arrivano ad Auristina tre incontri dedicati alla poesia organizzati da Libri in Salotto a Duino e Agriturismo Juna, in collaborazione con l'Associazione Provinciale di Trieste della LILT. A condurre l'inedito viaggio alla scoperta della geografia della poesia italiana contemporanea sarà il poeta triestino Sandro Pecchiari.

In queste tre brevi letture si passerà dalla sfera del romanzo a quella della poesia che presenta differenze non così impercorribili come potrebbe sembrare di primo acchito, fornendo anche dei brevi cenni sulla teoria del romanzo e sulle diverse forme del soggetto nella poesia contemporanea.

Sono state enucleate tre macroaree storico-geografiche della penisola: la prima copre le regioni meridionali, la seconda la vasta zona dell’Emilia-Romagna, la terza il mondo veneto. Queste aree sono state scelte per evidenziare il diverso uso del linguaggio che suggerisce differenze profonde nella sensibilità, nella cultura e nell’immaginario collettivo, tralasciando la zona nord-occidentale per non appesantire troppo questa veloce carrellata su quello che succede in questi ultimissimi anni.

Il corso sarà a donazione libera (minimo 20 euro) e il ricavato sarò devoluto all'Associazione Provinciale di Trieste della LILT per contribuire alla realizzazione di eventi legati al benessere e alla cura della persona da organizzare nel Comune di Duino – Aurisina.

Gli incontri si terranno nella cornice dell'Agriturismo Juna nei giorni: 21 gennaio / 4 e 18 febbraio 2022 con orario 18.00 – 19.30. Prenotazione obbligatoria a info@agriturismojuna.it / 3395081138 - posti limitati