Il jazz Italo canadese degli Itaca 4et arriva al Knulp

Mercoledì 9 novembre alle ore 20.15 presso il Knulp di via Madonna del mare 7/a a Trieste, sarà ospite del secondo concerto della stagione musicale 2022/2023 del Circolo del Jazz Thelonious, il ITACA 4et (Nicola Fazzini – sax alto / Francois Houle – clarinetto / Nick Fraser – batteria / Alessandro Fedrigo – bass.

Itaca 4et è una collaborazione transatlantica tra eminenti musicisti italiani e canadesi nel campo dell’avant-jazz e della musica improvvisata. La loro musica è dinamica, ritmica e ricca di possibilità di improvvisazione. Questo progetto è nato dopo che François Houle si è recato in Italia per esibirsi al Sile Jazz Festival nel 2016 su invito del suo direttore artistico, Alessandro Fedrigo. Questo primo incontro ha portato François ad assistere Alessandro e il sassofonista Nicola Fazzini ad esibirsi in Canada nel 2017. I due hanno collaborato con il batterista Nick Fraser al Toronto Jazz Festival e con François Houle al Vancouver Jazz Festival. Forti di questi incontri e di esibizioni ben accolte, questi quattro musicisti hanno deciso di unire le forze per formare una collaborazione internazionale unica.

Bio

Nicola Fazzini è un sassofonista veneziano che ha suonato e collaborato con Enrico Rava, Peter Erskine, Carla Bley e Mark Murphy. Negli ultimi anni si è dedicato allo sviluppo di tecniche compositive caratterizzate da un forte uso di modulazioni metriche e poliritmie.

Il clarinettista François Houle si è affermato come uno dei musicisti più creativi di oggi, in tutte le diverse sfere musicali che abbraccia. Ispirato dalle sue collaborazioni con i migliori innovatori musicali del mondo, François ha sviluppato un linguaggio di improvvisazione unico, virtuoso e ricco di abbellimenti sonori ed estensioni tecniche. Ha lavorato con Dave Douglas, Mark Dresser, Joëlle Léandre, Benoît Delbecq, Evan Parker, Samuel Blaser, Gerry Hemingway, Marilyn Crispell, Myra Melford, René Lussier, Alexander Hawkins e molti dei migliori artisti musicali creativi canadesi.

Il batterista Nick Fraser è una presenza attiva e coinvolgente nella comunità del new jazz e della musica improvvisata di Toronto da oltre vent'anni. Si è esibito con un vero e proprio "chi è chi" del jazz canadese e della musica improvvisata e con artisti internazionali come Tony Malaby, Kris Davis, William Parker, Roscoe Mitchell, Marilyn Crispell e Anthony Braxton. Vincitore del premio JUNO, è stato anche insignito della Chalmers Arts Fellowship nel 2017.

Alessandro Fedrigo è uno dei pochi specialisti del basso acustico fretless. Usa spesso effetti elettronici per manipolare ulteriormente il suono peculiare del suo strumento. Nato a Treviso, si è formato attraverso un lungo apprendistato durante il quale ha praticato jazz, improvvisazione libera, musica sperimentale e musica elettronica. Ha collaborato, tra gli altri, con Tony Scott, Chris Hunter, Elliott Sharp e Robert Wyatt. E' stato nominato uno dei 10 migliori bassisti italiani per la classifica della rivista JAZZiT ed è il direttore artistico dell'etichetta discografica nusica.org. Dal 2011 è direttore artistico e curatore del festival Sile Jazz.