Trieste all'età degli Asburgo, torna il "Kaiserfest"

TRIESTE - Sabato 28 ottobre verrà inaugurata la sesta edizione di "Kaiserfest", la tradizionale manifestazione in programma fino al 5 novembre in piazza Ponterosso e strade limitrofe a Trieste. La manifestazione, promossa da Altamarea Eventi, in co-organizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con Associazione Trieste Ottocento APS e l'Agenzia viaggi Mittelnet, sarà ancora una volta all’insegna di visite guidate, sfilate e ballo in abito d’epoca, esibizioni bandistiche e cucina tradizionale.

"Kaiserfest" – ha ricordato Silvio Pozenu, Presidente di Altamarea eventi - torna nel 2023 dopo il successo delle cinque precedenti edizioni, la prima delle quali, svoltasi nel 2016, coincideva con i 100 anni della morte di Francesco Giuseppe, avvenuta il 21 novembre 1916 a Schoenbrunn, la residenza estiva degli Asburgo a Vienna”. “Trieste, sotto gli Asburgo divenne, alla fine dell'800, la terza città dell'Impero dopo Vienna e Praga e questo si deve al fatto che l'Austria avesse bisogno di un grande porto: questa scelta portò la città giuliana al suo massimo splendore nel XIX secolo. Abbiamo quindi ritenuto di celebrare anche quest'anno quello straordinario periodo proponendo una serie di visite guidate mirate, in luoghi strettamente connessi al periodo asburgico, condotte dal Professori Luca Bellocchi, dai collaboratori dell'agenzia viaggi Mittelnet Serena Giorgini, lo storico Zeno Saracino e il Professor Walter Macovaz”.

“L'iniziativa – ha proseguito Pozenu -nasce in considerazione del secolare legame che ha unito il destino di Trieste all'Austria. La storia di Trieste è millenaria, eppure molto più di altre è proprio l'influenza asburgica quella ancora più presente nel capoluogo giuliano. Non c'è angolo cittadino infatti dove non si respiri un'atmosfera mitteleuropea. Alla luce di ciò, abbiamo pensato di riproporre annualmente la manifestazione ideata per ricordare la figura di Francesco Giuseppe. L'obiettivo è quello di riscoprire il passato per valorizzare il presente e promuovere un futuro di ulteriori scambi con la vicina repubblica”. Il programma prevede una vasta gamma di attività: dalle visite guidate in luoghi storicamente rilevanti, come il Museo Sartorio e il Cimitero di Sant'Anna, alle esibizioni bandistiche e balli in abito d'epoca. Una nota di particolare interesse è la "Schrammelmusik", musica tradizionale viennese dell'epoca, che domenica 29 ottobre accompagnerà un apprezzato ballo in costume in Piazza Ponterosso. Ma "Kaiserfest" non è solo un'occasione di divertimento e celebrazione: il festival intende anche sensibilizzare su temi contemporanei. Quest'anno, infatti, vedrà la partecipazione dei volontari dell'Associazione Scricciolo di Trieste, associazione che sostiene i genitori di bambini nati prematuri. La manifestazione si concluderà domenica 5 novembre con l'esibizione della banda Ongia in piazza Ponterosso. La stessa piazza ospiterà alcune cucine tipiche, iniziando naturalmente da quella austriaca, per proseguire con quelle di pesce e per finire con i famosi Kurtos, dolci ungheresi, mentre sul Canale troveranno posto anche alcune attività commerciali che animeranno l’area, esaltandone la secolare tradizione emporiale.