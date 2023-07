Al Castello di San Giusto arriva Valerio Lundini

TRIESTE - Nel dicembre del 2021 riempì il Teatro Politeama Rossetti con il suo spettacolo teatrale che in due anni ha totalizzato oltre 60 repliche e quasi 70.000 paganti in tutta Italia. Il fuoriclasse della risata Valerio Lundini questa estate torna a Trieste assieme alla sua band i Vazzanikki con lo show musicale “Canzoni Carine Altre Meno”, in scena al Castello di San Giusto lunedì 31 luglio alle 21:00. Biglietti in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 6 luglio online su Ticketone.it, al Ticket Point di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Artista a tutto tondo: comico, musicista, scrittore e attore, Valerio Lundini negli ultimi tre anni, grazie a “Una pezza di Lundini” su Rai2, programma del nonsense di cui era il dismesso e stralunato conduttore, si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo come nuovo nome di punta della comicità italiana. Nino Frassica l’ha definito suo erede e Renzo Arbore ha dichiarato: “Ho scoperto tanti artisti ma avrei voluto scoprire lui”. Anche questa estate è in tour assieme alla sua band e uno show ironico, ricco di gag, tra musica e comicità, con influenze swing, rockabilly e momenti di improvvisazione col pubblico che rendono ogni data unica e diversa dalle altre. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia”, esaltato ed elogiato sia dalla stampa che dal pubblico, Valerio Lundini porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica nel suo programma) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.

Questo appuntamento chiuderà la rassegna di eventi che dal 28 giugno sta animando il Castello di San Giusto a Trieste e che questa e la prossima settimana vedrà in scena: “Eri con me - Alice canta Battiato” domenica 9 luglio, Arturo Sandoval, il più importante trombettista al mondo mercoledì 12 luglio, Omara Portuondo che giovedì 13 luglio recupera il suo atteso concerto saltato a causa di un’infenzione e venerdì 14 luglio Dj Ralf, uno dei più grandi dj di tutti i tempi e l’Orchestra Rossini.