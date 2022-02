Triestebookfest: la sesta edizione è dedicata al viaggio

Il viaggio, inteso in tutte le sue declinazioni, è il tema della sesta edizione di Triestebookfest, il Festival letterario che promuove la cultura del libro e della lettura in una città da sempre legata fortemente al mondo letterario, co-organizzato dal Comune di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla cultura.

L'edizione di quest'anno vuole segnare la crescita del Festival e confermare la sua reputazione ormai riconosciuta da autori e case editrici e la sua capacità nel creare relazioni virtuose. Fra le iniziative nuove o di rilievo, la proposta di un’Anteprima del Festival dedicata alla storia di Trieste e del suo porto, che porta a cinque le giornate di eventi, l’avvio di una nuova collaborazione con il Festival Monfalcone Geografie (promosso dal Comune di Monfalcone insieme alla Fondazione Pordenonelegge), l’integrazione delle parole alle immagini con la nuova sfida dei video, la presentazione ufficiale della nuova guida della EDT Lonely Planet dedicata al Friuli Venezia Giulia e quella in anteprima nazionale del libro Non mancherò la strada di Luigi Nacci (Editori Laterza), la partecipazione del noto accademico e imprenditore Mauro Ferrari per la presentazione di Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Io, la nanomedicina e la vita intorno appena pubblicato da Mondadori.