Auto storiche, mostre e degustazioni: a Opicina torna la festa dell'autunno

Con il ritorno la “Barcolana”, in contemporanea con la regata più partecipata del mondo, il borgo carsico di Opicina, dalle cui vedette si può godere di una vista privilegiata sulla Coppa d'Autunno, anche quest’anno ripropone una nuova edizione dell’ormai tradizionale manifestazione “Autunno a Opicina - “Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare” giunta nel 2021 al sesto anno. Come sempre, il clou degli appuntamenti sarà concentrato tra venerdì 8 e domenica 10 ottobre offrendo ai visitatori numerose opportunità per interessanti acquisti nei negozi che per la circostanza “vestiranno a tema” le loro vetrine (mentre quelli di abbigliamento e moda presenteranno le nuove collezioni autunno inverno 2021-2022), degustazioni, mostre di quadri e presentazioni di dedicati al tram di Opicina, visite ai Bunker e, novità di quest’anno, anche alla Kleine Berlin. La manifestazione, promossa dal Consorzio Centro in Via “Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah” in co-organizzazione con il Comune di Trieste, è stata presentata oggi in Municipio a Trieste.

Gli appuntamenti da non perdere

Numerosi gli appuntamenti proposti anche in questa edizione 2021. Domenica 10 la proposta principale sarà naturalmente quella di assistere alla spettacolare partenza della Barcolana, prevista per le ore 10.30, osservandola da un'angolazione del tutto speciale: dal piazzale dell'Obelisco, oppure dalla Napoleonica o dalla Vedetta d'Italia, o ancora dal Belvedere di Opicina sul sentiero che inizia nei pressi del Camping Obelisco. Al Bar Alla Tramvia, durante l’orario di apertura del locale, il pittore Lodovico Zabotto esporrà le sue opere dedicate a Opicina e al suo Tram e alla Barcolana e allieterà il pubblico con le sue divertenti storielle comiche tratte dal libro “Distributore automatico di storie stravaganti”.

Sempre nel locale attiguo alla Stazione del Tram di via Nazionale, venerdì 8 settembre alle ore 18.00 Diego Manna presenterà al pubblico il suo libro “Le disgrazie del Tran de Opcina” e alcune uscite librarie della casa editrice White Cocal Press, tra le quali “Trieste cinica - dal no se pol al no ga senso” sul finto candidato sindaco Italo Nazaj di Vile&Vampi alla presenza degli autori Fabrizio Polojaz e Paolo Pascutto. Presenteranno la serata Flavio Furian e Maxino. Le visite guidate ai Bunker di Opicina si terranno venerdì 8 ottobre alle ore 16.00, sabato 9 ottobre alle ore 9.00 e alle ore 16.00 e domenica 10 ottobre alle ore 16.00. Le escursioni saranno a offerta libera e su prenotazione previa telefonata al 3889865226.

Alla Kleine Berlin di via Fabio Severo a Trieste venerdì 8 settembre verranno effettuate tre visite guidate con inizio alle ore 17.00, 18.30 e alle 20.00 nel rispetto delle norme sanitarie: è quindi necessario prenotare via mail all’indirizzo kleineberlin@cat.ts.it. A ogni visita potrà partecipare una trentina di persone munite di Green pass. Durante le giornate dell’8, 9 e 10 ottobre alla Pasticceria Saint Honoré di via di Prosecco saranno disponibili le confezioni di cioccolatini del "Tram de Opcina" e "Le vele di Trieste".

Ad anticipare la Trieste Opicina Historic, che quest’anno si svolgerà il 16 e 17 ottobre, il Club dei Venti all’Ora esporrà alcune vetture storiche nel piazzale dell’Obelisco durante i pomeriggi di venerdì e sabato e la mattina di domenica. Oltre alle vetrine a tema, saranno aperti ogni giorno i chioschi con specialità enogastronomiche: nel piazzale dell'Obelisco quelli curati dall'associazione Brdina (aperti venerdì 8 dalle ore 14 alle 22, sabato 9 dalle 8 alle 22 e domenica 10 dalle 7 alle 22) e al termine della “Napoleonica” (lato Prosecco) quelli proposti dal “Mladina”.

Tra le proposte, anche un torneo di “Beer Pong” (sabato alle 18.30), Apertivi musicali al tramonto (venerdì alle 18.00) e intrattenimento con Daniel Malalan e Dj Red Head (sabato alle 18.00). Gli “Itinerari del gusto” offriranno quotidianamente molteplici opportunità (dalla prima colazione alla cena, passando per aperitivo, pranzo e merenda, dolci e gelato) di scoperta dei sapori tipici del Carso (con particolare attenzione a salumi, vino, miele, formaggi e olio) in collaborazione con le aziende produttrici locali presso tutte le attività e gli esercizi pubblici di Opicina aderenti. In tutte le attività gastronomiche si potranno trovare e assaggiare specialità gastronomiche e vini carsici.

Nell' Atelier di via Nazionale del pittore Fulvio Cazzador, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 18.00 e domenica dalle ore 9.00 alle 13.00, si potrà ammirare la mostra di quadri a tema e le stampe ricordo realizzate in occasione della Barcolana. Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottati opportuni provvedimenti di viabilità.