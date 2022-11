Abba Symphonic, a febbraio la tappa al Rossetti

Il 2022 segna il 50esimo compleanno degli ABBA, la leggendaria band svedese che ha scritto alcune tra le pagine più significative e indimenticabili nella storia della musica pop e della disco music di tutti i tempi, vendendo più di 400 milioni di album in soli dieci anni e battendo molteplici record mondiali.

Ideato e realizzato da VignaPR e AND Production, Abba Symphonic è uno spettacolare concerto sinfonico dedicato a celebrare uno dei più importanti gruppi di sempre, che ha saputo creare delle canzoni che fondono influenze disco e ballate struggenti, melodie tradizionalmente europee e innesti esotici, strumentazioni complesse e produzioni studiate con dettagli perfezionisti che sono riuscite a mettere d’accordo musicalmente gusti e generazioni trasversali in ogni angolo del mondo.

Dopo le date anteprima andate in scena ad ottobre alla Lisinski Hall di Zagabria, al Cankarjev Dom di Lubiana (doppia data) e al Politeama Rossetti di Trieste, che hanno regalato due ore di applausi di costanti e una interminabile standing ovation finale, Abba Symphonic – Real Tribute Show debutta in Italia con tre imperdibili date a febbraio: il 4 febbraio torna a Trieste, sempre al Rossetti e poi farà tappa al Teatro Nuovo Giovanni da Udine l’11 febbraio e infine il 13 febbraio al Teatro degli Arcimboldi a Milano.

Abba Symphonic non è un semplice tributo, ma uno show a 360 gradi, una vera e fedele riproduzione dei dettagli che hanno caratterizzato e contraddistinto gli ABBA: dai costumi pittoreschi ai video psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare; tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e si respirerà in teatro.