L'Accademia di musical presenta l'anno accademico 2020/21

L'Accademia di Musical Theatre di Trieste - AMTT, giunta al suo quindicesimo anno, vi invita alla presentazione del nuovo Anno Accademico per conoscere le nostre attività, i nostri corsi, i nostri insegnanti e le nostre proposte per la prossima stagione. L'appuntamento è per sabato 5 settembre dalle ore 15 in via Caprin 7